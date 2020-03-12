Depremde, enkazdan yaralı olarak kurtarılan anne-kız 46 gün sonra kavuştu

Elazığ’da, 24 Ocak’ta meydana gelen depremde enkaz altında kalarak yaralanan Ayşe Yıldız (36), 46 gün sonra 2.5 yaşındaki kızı Yüsra ile buluştu.

Fotoğraf: DHA

Merkez üssü Sivrice ilçesinde meydana gelen, 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8 büyüklüğündeki depremde, Mustafa Paşa Mahallesi’nde yıkılan binanın enkazında eşi Hüseyin Yıldız (37) ve oğlu Onur’u (12) kaybeden Ayşe Yıldız ve kızı Yüsra yaralı olarak kurtarılmıştı. Anne-kız Şehit Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde önce ayrı birimlerde sonra ayrı odalarda tedaviye alınmıştı.

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İkili, bir aylık tedavilerinin ardından Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Bu hastanedeki doktorlar buradaki 16 günlük tedavinin ardından anne ve kızının aynı odada kalabileceklerini söyledi.

46 gün sonra kızına kavuşan Yıldız, oğlunu ve eşini kaybetmenin üzüntüsünü yaşarken Yüsra’yla teselli olmaya çalıştığını belirterek, “Kızım onu terk ettiğimi sandı. Çok şükür yanımda şu an. Moralim onun sayesinde biraz düzeldi. Bana umut veriyor” dedi.

Doç. Dr. Serdar Altuğ ise ikilinin tedavisinin devam ettiğini belirterek şunları söyledi: “Yüsra’nın bacağın alt kısmında kas ezilmelerinin olduğu bir doku kaybı vardı. Doku nakli yaparak yarasını kapattık. Annesinin bacağındaki yaralar biraz daha fazla olduğu için tedavisi devam ediyor diye konuştu.”