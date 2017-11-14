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Depremde en az 530 kişi hayatını kaybetti: İran arama çalışmalarını bitirdi

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İran, ülkede 530 kişinin can verdiği depremin ardından arama kurtarma çalışmalarını bitirdi.

Fotoğraflar: Reuters

Irak’ın İran sınırına yakın Halepçe kentinde 12 Kasım’da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

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Depremden en çok Kermanşah vilayeti etkilenen İran’da en az 530 kişi hayatını kaybetti, 8 bini aşkın kişi yaralandı.

İran devlet televizyonu, depredem etkilenen yerlerdeki kurtarma çalışmalarının bugün itibariyle sonlandırıldığını duyurdu.

Deprem bölgesinde en çok yiyecek ve suya ihtiyaç duyulurken, soğuk hava da insanları kötü etkiliyor.

Bölgeye gelen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ‘sorunları en kısa zamanda çözmek için bütün gücünü kullanacağına’ dair söz verdi.

İran Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Pir-Hüseyin Kolivand, “Kermanşah’daki kurtarma operasyonları sona erdi” dedi. Bir başka İranlı yetkili de bundan sonra enkazdan sağ depremzede çıkarma ihtimalinin çok düşük olduğunu söyledi.

Kurtarılan ağır yaralılar da Tahran’daki hastanelere sevk edildi.

Depremde bölgede 30 binden fazla ev hasar gördü, iki köy tamamen yerle bir oldu.

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