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Yaramazlara biraz batar!

Depremde can kaybı 79’a yükseldi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir’deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 79’a yükseldiğini duyurdu.

Fotoğraf: AA

Yaralananların sayısının ise 962 olduğu belirtildi.

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Yaralananlardan 743’ünün tedavilerinin ardından taburcu edildiği, 219’unun ise tedavisinin sürdüğü bildirilen açıklamada, İzmir’de sekiz binada arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, depremin ardından 43’ünün büyüklüğü 4’ün üzerinde olmak üzere 1120 artçı sarsıntı yaşandığı da kaydedildi.

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Dün “Yeni bir ekonomik kurtuluş savaşı veriyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Türkiye’yi ekonomi ile de alt edemeyecekler” dedi, “Yürüttüğümüz mücadeleyi başarıya ulaştırdığımızda Türkiye siyasi ve ekonomik olarak dünyanın en büyükleri arasında yer alacaktır” diye devam etti.

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