Depremde can kaybı 35’e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir depreminde şu ana kadar 35 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Fotoğraf: AA

Deprem bölgesinde gazetecilere konuşan Koca, toplamda 823 kişinin hastanelere başvurduğunu, 243 kişinin servislere tedavi gördüğünü ifade etti.

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Bakan, sekiz hastanın yoğun bakımda bulunduğunu, üç kişinin de durumunun ağır olduğunu kaydetti.

Koca, enkazdan çıkarılan Seher isimli kadın ile çocuklarının durumuna dair de “Üç yavrumuzun biri hayatını kaybetti. Diğer ikisiyle ilgili şu an herhangi bir sorun olmadığını, yakın takipte olduğumuzu söyleyebilirim” dedi.

Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmış, binalar yıkılmıştı.