İzmir’in Seferihisar açıklarındaki depremde can kaybı 64’e yükseldi. Yaralananların sayısı 940.

Fotoğraf: AA

Cuma günü saat 14:51’de meydana gelen depremin büyüklüğü Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından 6.6, Kandilli tarafından 6.9 olarak açıklanmıştı. Seferihisar’da deprem sonrası tsunami oluşmuştu, yaşlı bir kadın ilçede boğularak hayatını kaybetmişti.

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AFAD’dan yapılan açıklamaya göre saat 08:15 itibarıyla depremin ardından 40’ının büyüklüğü 4’ün üzerinde olmak üzere, 833 artçı sarsıntı yaşandı. Saat 09:00’daki açıklamada, beş kişinin daha hayatını kaybettiği, yaşamını yitirenlerin sayısının 49’a yükseldiği belirtildi. Açıklamaya göre yaralı sayısı 896’ydı.

Saat 10:45’te Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremde can kaybının 51’e yükseldiğini açıkladı.

Saat 14:00’te kameraların karşısına geçen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise dört kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu.

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Saat 14:30’da, lideri olduğu AKP’nin Samsun il kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hayatını kaybedenlerin sayısının 58’e yükseldiğini açıkladı.

14:45’te açıklama yapan AFAD, yaralı sayısının arttığını, 920’ye yükseldiğini duyurdu. Açıklamada, 218 kişinin tedavisini sürdüğü belirtildi. Enkazdan 104 kişi sağ olarak kurtuldu.

AFAD’ın 15:25’teki açıklamasına göre yaralı sayısı 930’a yükseldi. Toplam 922 artçı sarsıntı kaydedildi.

Saat 18’de AFAD can kaybının 62’ye, yaralananların sayısının 940’a yükseldiğini açıkladı.

AFAD’ın saat 19:45’teki açıklamasında vefat edenlerin sayısının 64’e çıktığı duyuruldu.

Açıklamada, yaralı olan 940 kişinin 722’sinin tedavilerinin ardından taburcu edildiği, 218’inin ise tedavisinin devam ettiği kaydedildi.