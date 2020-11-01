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Yaramazlara biraz batar!

Depremde can kaybı 49’a yükseldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir’in Seferihisar açıklarındaki depremde can kaybının 49’a yükseldiğini açıkladı. Yaralananların sayısı 896.

Fotoğraf: AA

Yaralıların 667’si taburcu edildi 229 kişinin tedavisi sürüyor.

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Cuma günü saat 14:51’de meydana gelen depremin büyüklüğü AFAD tarafından 6.6, Kandilli tarafından 6.9 olarak açıklanmıştı. Seferihisar’da deprem sonrası tsunami oluşmuştu, yaşlı bir kadın ilçede boğularak hayatını kaybetmişti.

AFAD’dan yapılan açıklamaya göre saat 08:15 itibarıyla depremin ardından 40’ının büyüklüğü 4’ün üzerinde olmak üzere, 833 artçı sarsıntı yaşandı. Saat 09:00’daki açıklamada, beş kişinin daha hayatını kaybettiği, yaşamını yitirenlerin sayısının 49’a yükseldiği belirtildi.

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İzmir’in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, ilk üç katı çöküp yan yatan 11 katlı binada yapılan arama kurtarma çalışması sırasında vinçlerle destek sağlandı. Binanın yan yatmaması için üç vinçle destek verildi.

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