Depremde can kaybı 49’a yükseldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir’in Seferihisar açıklarındaki depremde can kaybının 49’a yükseldiğini açıkladı. Yaralananların sayısı 896.

Fotoğraf: AA

Yaralıların 667’si taburcu edildi 229 kişinin tedavisi sürüyor.

Reklam

Cuma günü saat 14:51’de meydana gelen depremin büyüklüğü AFAD tarafından 6.6, Kandilli tarafından 6.9 olarak açıklanmıştı. Seferihisar’da deprem sonrası tsunami oluşmuştu, yaşlı bir kadın ilçede boğularak hayatını kaybetmişti.

AFAD’dan yapılan açıklamaya göre saat 08:15 itibarıyla depremin ardından 40’ının büyüklüğü 4’ün üzerinde olmak üzere, 833 artçı sarsıntı yaşandı. Saat 09:00’daki açıklamada, beş kişinin daha hayatını kaybettiği, yaşamını yitirenlerin sayısının 49’a yükseldiği belirtildi.