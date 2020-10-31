Depremde aynı aileden üç kişi hayatını kaybetti

İzmir’deki depremde hayatını kaybedenler arasında aynı aileden üç kişi olduğu öğrenildi.
İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında dün saat 14:51’de 6.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, çok sayıda bina yıkılmıştı.
Hayatını kaybeden 24 kişi arasıında İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Nuri Seha Yüksel’in iki çocuğu Ege ve Dila ile eşi Burcu Yüksel’in de bulunduğu açıklandı.
Ege Ilgaz Yüksel, İstanbul Erkek Lisesi öğrencisiydi. Lisenin müdürü sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı.
İzmir Tevfik Fikret okulları da başsağlığı mesajı yayınladı.