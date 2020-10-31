Depremde aynı aileden üç kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü İzmir’in Seferihisar ilçesi açıkları olan deprem sonrasında bölge halkına, hasarlı evlere girilmemesi ve doğalgaz ve su vanaları ile elektrik şalterlerinin kapatılması konusunda uyarı yaptı.