‘Deprem vergileri nerede’ sorusunu 2011’de Mehmet Şimşek şöyle yanıtlamıştı: Duble yollara, havayollarına…

2011’de 644 kişinin hayatını kaybettiği Van depremi sonrasında da “Deprem vergileri nerede” sorusu gündeme gelmişti. Dönemin Maliye bakanı Mehmet Şimşek toplanan vergilerin kullanıldığı kalemler arasında duble yollar ve havayollarını da saymıştı.

İzmir’deki deprem sonrası muhalefetin ve sosyal medyanın gündemine yine aynı soru oturdu: Deprem vergileri nerede?

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Henüz bu soruya iktidar tarafından bir yanıt gelmedi.

2011 Van depremi sonrası aynı soru yöneltilen Şimşek toplanan paraların eğitim, duble yollar, sağlık harcamalarında kullanıldığını belirtmişti.

27 Ekim tarihinde çeşitli gazete ve haber sitelerinde yer alan haberlere göre tütün ve sigara kaçakçılığıyla mücadele eylem planını açıkladığı basın toplantısında konuşan Şimşek’e, 1999 depreminden sonra çıkarılan vergiler neticesinde yaklaşık 46 ila 48 milyar liralık gelir elde edildiği ve bu vergilerin nereye harcandığı soruldu.

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Şimşek şu ifadeleri kullandı: “Sonuçta bunlar 74 milyonun servetidir. Deprem vergisi adı altındaki vergiden çok sürekli hale gelmiş ÖTV vs var. Bu vergiler bizim sağlığımıza gidiyor. Diyorsunuz ki bu çerçevede 44 milyar liralık vergi topladınız, nereye gitti. Sadece bir yıllık vatandaşın sağlığı için yaptığımız harcama 44 milyar lira. Bu, duble yollara gidiyor, demiryollarına, havayollarına, çiftçimize, eğitime gidiyor.”