Deprem uzmanı profesör AVM’leri toplanma yeri olarak önerdi

Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, olası büyük depremde AVM’lerin yüzde 90’ının ayakta kalacağını savunarak, buraların toplanma yeri olarak kullanılabileceğini söyledi.

Fotoğraf: DHA

Deprem uzmanı Prof. Kutoğlu, “Japonlar deprem olduğunda açık alanda mı toplanıyor? Güçlü binalara giriyorlar. Güçlü binalara giriyorlar. Depremde AVM’lerin yüzde 90’ı ayakta kalacak. İstanbul’da binlerce AVM var. Bu rantı aldılarsa bu insanların acısına da ortak olacaklar” dedi.

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Yalova belediyesinin düzenlediği, ‘Doğal Afetler ve Alınacak Önlemler’ konulu panelde konuşan uzman, “Deprem yazın mı olacak? Neden deprem toplanma alanları açık alanda park ve bahçelerde? En güçlü binalarımız neresi” sorusunu yöneltti.

Kutoğlu şöyle devam etti: “Kusura bakmasınlar bizim yeşil alanımızı imara açtılarsa bizim en güçlü binalarımız AVM’ler. AVM’lerin otoparklarını boşaltacaksınız, oraların her birini yatacak konaklayacak yerler koyacaksınız. Kusura bakmasınlar marketleri de vatandaşlara yiyecek servisi yapacak.”