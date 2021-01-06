Deprem sonrası Covid-19’a yakalanan AFAD il müdürü: İki afeti birden yaşadım

Covid-19’u yenen Kahramanmaraş İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Aslan Mehmet Coşkun, virüsün kendisindeki en büyük belirtisinin bacaklarındaki yoğun sancı olduğunu söyledi. İzmir’de, deprem bölgesinde görev yaptıktan sonra testi pozitif çıkan Coşkun, iki afeti birden yaşadığını ifade etti.

Fotoğraf: AA

İzmir’de, 30 Ekim’de meydana gelen deprem sonrasında Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı’nda enkaz amiri olarak görev yapan Coşkun, Kahramanmaraş’a döndüğünde rahatsızlandı.

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Test sonucunun pozitif çıkmasıyla evinde karantinaya alınan Coşkun, 10 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

Hastalık sürecinde yaşadıklarını AA muhabirine anlatan Coşkun, Doğanlar Apartmanı’nın enkazında 200’ün üzerinde personelle çalıştıklarını, mecburen kalabalık ortamda bulunduklarını, çift maske takarak ve hijyen kurallarına riayet ederek tedbir almaya çalıştıklarını ifade etti.

Virüsün kapalı mekanda yaptıkları toplantı esnasında bulaştığını düşündüğünü ifade eden Coşkun şöyle konuştu: “Enkazda bir vatandaşın hayatını kurtarırken kendi hayatımızı riske atarak görevimizi yerine getirdik. Salgın hastalık olsa bile arkadaşlarımız gayretli bir şekilde çalışmalarını sürdürdü. İlk başlarda belirti yoktu ama ikinci ve üçüncü günden sonra bacaklarımda yoğun bir sancı başladı. Virüsün bendeki en büyük belirtisi, bacaklarımdaki yoğun sancıydı. Bacaklarım çok ağrıdı.”

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Normalde haftada dört gün spor yaptığını, hastalık sürecinde yapamadığını belirten Coşkun şöyle devam etti: “Bacak ağrıları virüsün farklı bir hastalık olduğunu hissettirdi. Öksürük, baş ağrısı, ateş gibi belirtiler olmadı ancak kas ağrısı ve kas yorgunluğu yaşadım. Vücudumda hissettiklerim daha önce yaşadığım hastalıklara benzemiyordu. Kısacası iki afeti birden yaşamış oldum.”