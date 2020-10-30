Deprem sonrası ülkelerden Türkiye’ye destek mesajları

İzmir açıklarında meydana gelen yıkıcı depremin ardından birçok ülke Türkiye’ye dayanışma mesajı yayınlarken, yardım teklifinde bulundu.
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, “Can kardeşimizin yanında olduğumuzu belirtmek isteriz” dedi.
Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la telefonda görüştü.
Yunan başbakan, daha sonra Twitter’daki paylaşımında, iki ülkede kayıplara yol açan deprem nedeniyle başsağlığı dilediğini belirterek “Farklılıklarımız ne olursa olsun, halklarımızın birlik olma zamanları bunlar” ifadesini kullandı.
Erdoğan da Yunanistan’a yardıma hazır olduklarını söyledi. Seferihisar ilçesindeki depremden bazı Yunan adaları da etkilenmişti.
İsrail’den yardım teklifi
İsrail Savunma Bakanlığı, Türkiye’ye arama kurtarma ekibi göndermeye hazır olduğunu açıkladı.
Bakanlık, ordunun ihtiyaç duyulması halinde yaralıların tedavisi için deprem bölgesine sahra hastanesi kurmaya hazır olduğunu kaydetti.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, deprem nedeniyle Türk ve Yunan haklarıyla dayanışma içinde olduklarını, yardım etmeye hazır olduklarını dile getirdi.