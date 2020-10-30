Deprem sonrası ülkelerden Türkiye’ye destek mesajları

İzmir açıklarında meydana gelen yıkıcı depremin ardından birçok ülke Türkiye’ye dayanışma mesajı yayınlarken, yardım teklifinde bulundu.

Fotoğraf: AA

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, “Can kardeşimizin yanında olduğumuzu belirtmek isteriz” dedi.

Reklam

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la telefonda görüştü.

Yunan başbakan, daha sonra Twitter’daki paylaşımında, iki ülkede kayıplara yol açan deprem nedeniyle başsağlığı dilediğini belirterek “Farklılıklarımız ne olursa olsun, halklarımızın birlik olma zamanları bunlar” ifadesini kullandı.

I just called President @RTErdogan to offer my condolences for the tragic loss of life from the earthquake that struck both our countries. Whatever our differences, these are times when our people need to stand together. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) October 30, 2020

Erdoğan da Yunanistan’a yardıma hazır olduklarını söyledi. Seferihisar ilçesindeki depremden bazı Yunan adaları da etkilenmişti.

Reklam

İsrail’den yardım teklifi

İsrail Savunma Bakanlığı, Türkiye’ye arama kurtarma ekibi göndermeye hazır olduğunu açıkladı.

Under the direction of @Israel_MOD, Israel has offered humanitarian aid to Turkey, which would include an IDF delegation following the earthquake that struck Izmir, Turkey.



Bu zor zamanlarda, yardım için güçlü bir el uzatacağız.



🇮🇱🇹🇷 — Israel Defense Forces (@IDF) October 30, 2020

Bakanlık, ordunun ihtiyaç duyulması halinde yaralıların tedavisi için deprem bölgesine sahra hastanesi kurmaya hazır olduğunu kaydetti.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, deprem nedeniyle Türk ve Yunan haklarıyla dayanışma içinde olduklarını, yardım etmeye hazır olduklarını dile getirdi.