Deprem sonrası tahliye edilen Çapa Diş Hekimliği’ne halen yeni yer verilmedi

Silivri açıklarında 26 Eylül günü meydana gelen 5.8’lik deprem sonrası boşaltılan İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne halen yeni yer tahsis edilmemesi nedeniyle yeni hasta kabulünün yapılamadığı bildirildi.

Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri binalarında oluşan hasara dikkat çekmek için oturma eylemi yapmıştı. (Fotoğraf: Twitter)

Depremden sonra yapılan ön hasar tespit incelemesinde fakülteye ait yedi binada deprem ve fiziki şartlardan dolayı yapısal hasar bulunduğu ve tahliye kararı alındığı açıklanmıştı. Buradaki sağlık hizmetlerinin yeni binaya taşınıncaya kadar durdurulmasına karar verilmişti.

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Sözcü’den Hande Zeyrek’in haberine göre öğrencilerin klinik eğitim puanlarını tamamlamaları ve yarım kalan hasta tedavilerinin yapılabilmesi için geçici olarak Merkez Kampüs’ün Mediko Sosyal Merkezi binasında oda açıldı. Ancak yeni hasta alımı yapılmadığı, hastalara röntgen dahi çekilemediği belirtildi.

Fakülteye Merkez Kampüs’te geçici bir oda verildi. (Fotoğraf: Sözcü)

Fakültenin inşaatı devam eden biyomühendislik binasına taşınacağı, binanın ise mart ya da nisan ayında bitirileceği ifade edildi.

900’ü aşkın öğrencinin eğitim aldığı fakültede dördüncü ve beşinci sınıflar klinik uygulama ile hasta bakarak puan alıyor.