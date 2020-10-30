Deprem sonrası ‘provokatif’ paylaşımlara soruşturma: Üç kişi gözaltında

İzmir açıklarında meydana gelen depremin ardından ‘provokatif’ paylaşımlar hakkında soruşturma başlatıldı.

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AA’nın haberine göre İzmir başsavcılığı, kolluk kuvvetlerine talimat vererek suç içeren paylaşımların tespitini istedi. İncelemelerin ardından şüpheliler hakkında soruşturma başlatılacağı belirtildi.

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Emniyet Genel Müdürlüğü, deprem sonrası ‘bölge halkına yönelik aşağılayıcı, tahkir ve tezyif edici paylaşımlarla halkın bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine düşmanlığa ve/veya kin beslemeye alenen tahrik ettiği değerlendirilen’ 27 paylaşıma rastlandığını kaydetti.

Açıklamaya göre 16 paylaşımı kimin yaptığı tespit edildi, üç kişi gözaltına alındı.

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında bugün saat 14:51’de AFAD’a göre 6.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, can kayıpları yaşanmış, onlarca kişi yaralanmış, çok sayıda da bina yıkılmıştı.