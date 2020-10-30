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Deprem sonrası ‘provokatif’ paylaşımlara soruşturma: Altı kişinin kimliği belirlendi

İzmir açıklarında meydana gelen depremin ardından ‘provokatif’ paylaşımlar hakkında soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf: Arşiv

AA’nın haberine göre İzmir başsavcılığı, kolluk kuvvetlerine talimat vererek suç içeren paylaşımların tespitini istedi. İncelemelerin ardından şüpheliler hakkında soruşturma başlatılacağı belirtildi.

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Emniyet Genel Müdürlüğü, deprem sonrası ‘bölge halkına yönelik aşağılayıcı, tahkir ve tezyif edici paylaşımlarla halkın bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine düşmanlığa ve/veya kin beslemeye alenen tahrik ettiği değerlendirilen’ 20 paylaşıma rastlandığını kaydetti.

Açıklamaya göre altı paylaşımı kimin yaptığı tespit edildi. Konunun adli mercilere intikal ettirileceği kaydedildi.

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında bugün saat 14:51’de AFAD’a göre 6.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, can kayıpları yaşanmış, onlarca kişi yaralanmış, çok sayıda da bina yıkılmıştı.

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