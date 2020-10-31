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Yaramazlara biraz batar!

Deprem sonrası ‘provokatif’ paylaşımlara iki tutuklama

İzmir’deki depremle ilgili ‘provokatif’ sosyal medya paylaşımları nedeniyle iki kişi tutuklandı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Twitter’dan şu bilgiyi verdi: “Aklıselim olmamız gereken günlerde sosyal medyadaki cehalet dolu görüntüler aymazlıktan ileriye gitmiyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 49 paylaşım tespit edildi, 37 şahıs hakkında işlemler sürüyor, 10 gözaltı yapıldı, iki kişi tutuklandı. Klavye delikanlılığına fırsat vermeyeceğiz.”

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Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmış, binalar yıkılmıştı.

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İzmir’in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, ilk üç katı çöküp yan yatan 11 katlı binada yapılan arama kurtarma çalışması sırasında vinçlerle destek sağlandı. Binanın yan yatmaması için üç vinçle destek verildi.

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