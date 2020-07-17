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Yaramazlara biraz batar!

Deprem sırasında paniğe kapılıp yedinci kattan atladı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde dün akşam meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem sırasında paniğe kapılan O. K. (31), yedinci kattan atladı. Ağır yaralanan O.K. hastaneye kaldırıldı.

Fotoğraf: DHA

Bir apartmanın yedinci katında oturan O.K., saat 21:09’da meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depreme balkonda yakalandı.

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Aşağı atlayıp bir otomobilin üstüne düşen O. K., ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. O.K.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

İzmir’de 4.1 büyüklüğünde deprem

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