Deprem sempozyumunda depremi hissedip dışarı çıktılar

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde düzenlenen Uluslararası Deprem Sempozyumu’na katılan akademisyenler konuşma yaptığı sırada İstanbul’daki 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Konuşma yapılan salonda bulunanlar, İstanbul merkezli depremi hissedince, sempozyuma ara verildi. Akademisyenler salonu boşaltarak otelin bahçesine çıktı.

Fotoğraflar: DHA

Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, AFAD, Düzce Belediyesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Yalova Üniversitesi, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ve MÜSİAD tarafından Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan bir otelde düzenlenen 6. Uluslararası Deprem Sempozyumu sırasında İstanbul depremi meydana geldi. Siena Üniversitesi’nde görevli Prof.Dr. Dario Alberello’nun konuştuğu sırada deprem oldu. Alberello konuşmasını keserek şaşkınlıkla etrafa baktı. Alberello kürsüden aşağı inerken, katılımcılar ayağa kalkarak salonu terk etti. Salondaki dev avize sallanırken, katılımcılar otelin bahçesine çıktı. Sempozyuma deprem nedeniyle bir süre ara verildi.

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Prof. Alberello, deprem sırasında.

Kocaeli Üniversitesi Sismoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fadime Sertçelik, yaşanan depremle ilgili olarak, “Uluslararası Deprem Sempozyumu sırasında aslında biz de test edildik. Oluşan depremle ilgili biraz teknik bilgi verecek olursak, deprem Marmara Denizi orta Marmara sırtında meydana geldi. 5,8 büyüklüğündeki deprem olduktan sonra artçılar devam ediyor. Daha önceki depremde de olduğu gibi artçı sürecin devam etmesi normal bir durum. Depremin olduğu yer saati itibari ile öğrencilerin okulda olması, herkesin işte olmasına denk geldi. Bu biraz daha paniğin yaşanmasına neden oldu. Genel anlamda bu bölgede 1766’da olan bir deprem var. Orada meydana geldi. Bundan sonraki süreç izlenecek belirlenecek. Bir sonuç çıkarmak elde değil” dedi.

Kocaeli’nin Başişkele ilçesinde düzenlenen 6’ncı Uluslararası Deprem Sempozyumu’na katılan Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Şerif Barış da, İstanbul Silivri merkezli 5.8 büyüklüğündeki depremin, beklenen deprem olmadığını söyledi. Barış, şöyle dedi: “4.6’dan sonraki olaylarda Kuzey Anadolu fay hattının daha büyük bir deprem oluşturmayacağı öngörüsünde bulunmuştum. Bunun sebebi de Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde bulunan bütün büyük depremler öncesinde böyle bir şey yoktu. Bir fay hattında birden çok parçalar vardır. Ana kol ve yan kollar vardır. Muhtemelen bu yan kollarda olan orta büyüklükteki depremler. Bu durum Marmara’da bir gerilme birikimi olduğunu gösteriyor. 1999 depreminden sonra gerilim devam ediyordu. Burada hem güney kol hem kuzey kol hem de orta kolda meydana gelen depremler yaşandı. Gemlik’te 5.6 yaşandı yine Marmara’nın etrafında 4.8 gibi depremler yaşandı. Dolayısıyla bu Marmara’nın normal bir deprem etkinliğiymiş gibi düşünülmesi gereken bir olay. Daha önce yaşanan çok büyük 8 depreme söylüyorum bunu. Eğer çok büyük bir deprem olursa yakın zamanda bu bölgede, bu bizim için de Kuzey Anadolu fay hattı için de sürpriz olur. Çünkü Kuzey Anadolu fay hattı hiç böyle davranmadı bugüne kadar.”

