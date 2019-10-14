İmamoğlu: ‘Deprem seferberlik planı’ ile bir yılda 20 bin bina güçlendirilecek

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘deprem seferberlik planı’nı belediye meclisinde yaptığı sunumla duyurdu. İmamoğlu, İstanbul’daki büyük depremde hasar alacağı tahmin edilen 20 bin binaya bir yıl içinde noktasal müdahale yapılacağını, iki yıl içinde de güçlendirme çalışmalarının tamamlanacağını açıkladı.

Fotoğraf: İBB

İmamoğlu, 26 Eylül’de Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından ilk kez toplanan mecliste konuştu.

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Binaların yüzde 22.6’sı yıkılacak

Sözcü’den Özlem Güvemli’nin haberine göre İmamoğlu’nun planında toplam 32 milyon metrekarelik 859 adet yeni toplanma alanı belirlendi.

Üç ay içinde halka açıklanacağı bildirilen planda İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü ile Boğaziçi Üniversitesi’nin 2018’de yaptığı ‘deprem ve hasar kayıp tahmin çalışması’ esas alındı.

Buna göre, İstanbul’daki 7.5 büyüklüğündeki bir deprem senaryosunda kentte çok ağır ve ağır hasarlı bina sayısı 48 bin, orta ve daha üstü hasarlı bina sayısı 194 bin olacak. Binaların yüzde 22.6’sı yıkılacak, 25 milyon ton enkaz oluşacak, yolların yüzde 30’u kapanacak, 463 içme suyu noktası, bin 45 atık su noktası ve 355 doğal gaz noktası hasar görecek. Toplamda 120 milyar lira ekonomik kayıp yaşanacak.

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İki yıl içinde gerekli müdahaleler yapılacak

İmamoğlu, plana uygun şekilde üç ay içinde Avrupa yakasında ‘Zeytinburnu/Topkapı Deprem Parkı’ ile Anadolu yakasında altı ay içinde ‘Ataşehir/Anatepe Deprem Parkı’ uygulamasının hayata geçirileceğini ifade ederek bu parkların afet öncesi eğitim ve koordinasyon faaliyetleri için kullanılacağını söyledi.

Plana göre, tüm kamu binalarının, önemli binalar ile köprü ve viyadüklerin takip edilmesi işlemleri altı ay içinde tamamlanacak. Kontroller de altı ay içinde tamamlanacak ve güçlendirilmesi gerekenlere iki yıl içinde gerekli müdahaleler yapılacak.

Deprem anı ve sonrasında kesintisiz ulaşımın sağlanması amacıyla karayolları bir yıl içinde, köprü ve viyadükleri iki yıl içinde afete hazır hale getirilecek.

Deprem çalıştayı

Kasım ayında konunun tüm paydaşlarının katılımıyla ‘deprem çalıştayı’ düzenleneceğini kaydeden İmamoğlu, “Olası bir afet anında, acil müdahaleleri gerçekleştirebilecek eğitime sahip 954 mahallede, her mahallede biri mahalle muhtarı olmak üzere en az beş kişiden oluşacak 5 bin afet gönüllüsü altı ay içerisinde topluma kazandırılacaktır” dedi.

Çalışmalar 30 ilçe belediyesi ile eşgüdümlü yürütülecek.