Deprem ölçüm cihazlarını çaldılar

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde İstanbul Üniversitesi’ne ait bilimsel deprem kayıt cihazları çalınıp tahrip edildi. Cihazların GPS sinyallerini takip eden jandarma, cihazları çaldığı düşünülen iki kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslar, tutuklandı.

Fotoğraflar: DHA

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Sismoloji Anabilim Dalı’na ait deprem kayıt istasyonuna ait, içinde üç-dört aylık deprem verileri bulunan cihazların çalışmaması üzerine durum jandarmaya bildirildi. Jandarma, cihazların, üzerindeki GPS’den yola çıkarak yakındaki Yeniköy mahallesinde S.K. adlı kişinin evinde bulunduğunu belirledi. S.K.’nin evinde yapılan aramada bir akü ile deprem ölçüm cihazının dış koruması bulundu. Gözaltına alınan S.K.’nin yer göstermesiyle, diğer deprem ölçüm cihazları da arazide orman içerisinde bulunarak, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi yetkililerine teslim edildi.

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Jandarma, deprem ölçüm cihazlarının çalınmasıyla ilgili S.K.’ye yardım ettiğini belirlediği aynı mahallede yaşayan S.Y.’yi de yakaladı. Şüpheliler, verdikleri ifadelerde, cihazları kendilerinin çalmadığını arazide bulduklarını öne sürdü. Jandarmadaki soruşturmalarının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler S.K. ile S.Y., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu. Şüphelilerin deprem cihazlarını aküleri alıp, satmak için çaldıkları öğrenildi.