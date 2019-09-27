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Yaramazlara biraz batar!

Deprem nedeniyle Şişli’de balkon çöktü

İstanbul’daki depremin ardından Şişli ilçesinde bir binanın balkonu çöktü.

Fotoğraf: DHA

Kentte dün meydana gelen depremin ardından Fulya Mahallesi’ndeki Pehlivan Sokak’ta bulunan beş katlı binada bugün sabah saat 09.30 sıralarında balkon çöktü.

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Binanın dördüncü katındaki dairenin balkonunun, bir alt katın balkonunun üzerine çökmesi sonucu ölen ya da yaralanan olmadı. Daire sakinlerinin bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Belediye ve polis ekipleri bina çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Bina sakinleri ise belediye ekipleri tarafından tahliye edildi. Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, olay yerine giderek incelemelerde bulundu.

‘Büyük gürültü duydum’

Balkonun çöktüğü dairede oturan Nezahat Paker, şunları söyledi: “Sabah kahvaltı yapıyorduk. Büyük bir gürültü duydum. Deprem oluyor zannettik. Baktık ama sallanan bir şey yok. Evi kontrol ettiğimizde balkonun çöktüğünü gördük. Büyük bir şok geçirdik. Akşamdan beri zaten tedirgindik, rahat uyuyamadık. Şimdi de sonucu bekliyoruz. Yaralı herhangi bir kişi yok. Şu an binayı boşaltıyoruz. Belediye ekipleri incelemelerde bulunacak.”

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Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ise gerekli incelemenin başlatıldığını belirterek şunları kaydetti: “Olay bize intikal ettiğinde zabıta ve teknik ekip arkadaşlarımız inceleme yapıyor. Hayati bir tehlike yok, yurttaşlarımızın burnu bile kanamadı ama dış görüntü açısından kötü bir görüntü. Şimdi onu arkadaşlarımız inceliyor. Burada yaşayan yurttaşlarımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz. Gün içerisinde bu sonuçlanır. Daha sonra teknik ekibin vereceği bilgiye göre binadaki yurttaşlarımızı bilgilendireceğiz ve beraber bir karar vereceğiz.”

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