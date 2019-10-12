Deprem minaresi yıkılan camide yetersiz demir kullanılmış

İstanbul’un Avcılar ilçesinde depremden zarar gören camide yetersiz demir kullanıldığı ortaya çıktı.

Fotoğraf: DHA

Silivri açıklarında 26 Eylül’de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem tüm ilçelerde hissedilmiş, Avcılar’daki Hacı Ahmet Tükenmez Camii’nin minarelerinden biri yıkılmıştı.

Reklam

İncelemelerde caminin ve yeni yapılan minarenin yıkılma riski bulunmadığı belirlenirken, yıkılan minareden geriye kalanların kaldırılması konusunda çalışmalar bugün başladı.

Daha önce de benzer yıkımlarda bulunan yapı uzmanı Yücel Özden, 40 kişilik ekiple çalışmalara başladı. Minarenin yapımında denetim olmadığını aktaran Özden, minarenin merdiveninin de olmadığını söyledi.

Özden şöyle devam etti: “Kopan yerde 8 milimetrelik demir var. Oysa en az 14-16’lık demir olması lazım. Bunun yanı sıra içinde birbirini tutacak merdivenler olması lazım. İçinde merdiven de yok. Rüzgar vurduğu zaman zayıf yerden kopar. Bu sadece Avcılar’daki camiye özgü bir şey değil. Başka yerlerde yıktığımız cami minarelerinde de aynı durum vardı. Bağımsız yapmışlar. İndirirken devriliyor veya açılmış, patlamış. Böyle eski yapılarda hep sıkıntılar var.”

Reklam

Ekip, çalışma kapsamında 20’şer tonluk parçaları keserek vinç yardımıyla yere indiriyor.

Avcılar Müftüsü Bekir Derin, caminin veya diğer minare için risk raporu bulunmadığını ifade ederken caminin kısa sürede ibadete açılabileceğini söyledi.