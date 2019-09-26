Deprem, İstanbul surlarına zarar verdi

İstanbul’da bugün yaşanan deprem, tarihi İstanbul Surları’nın Yedikule’deki bazı burçlarında da daha derin çatlaklar oluşmasına sebep oldu. Adeta ortadan ikiye yarılan burçların tehlike yarattığı bildirildi.

Fotoğraflar: DHA

İstanbul’da 5.8 büyüklüğündeki depremden etkilenen yapıların arasında, Roma ve Bizans döneminden beri çok sayıda deprem de görmüş tarihi İstanbul Surları da var. Tarihi surların Yedikule’deki bazı bölümlerinde özellikle burç kısımlarında ciddi çatlaklar oluştuğu ve bir burcun ise ortadan ikiye yarılarak yıkılmak üzere olduğu tespit edildi.