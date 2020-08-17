Deprem için ‘acil ulaşım yolu’ otoparka döndü

İstanbul’da sürekli boş olması gereken 1’inci Derece Acil Ulaşım Yolu otoparka döndü.

Fotoğraf: DHA

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), Gölcük’te 17 Ağustos 1999’da meydana gelen depremin ardından, İstanbul’da acil durumlarda kullanmak üzere 562 cadde ve sokakta 1’inci Derece Acil Ulaşım Yolu ilan etmişti.

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Ancak birçok noktada, sürekli boş bırakılması gereken yollar bazı kişiler tarafından otopark olarak kullanılıyor.

Beşiktaş’ta Barbaros Bulvarı ve Nüzhetiye Caddesi, Şişli’de de Valikonağı Caddesi’ndeki yol, sürücüler tarafından işgal edilmiş durumda.

‘Şimdi çıkıyordum’

Valikonağı Caddesi’nde yola aracını park eden Mehmet Cengiz, gazetecilere “Zorunlu bir durumdu. Şimdi çıkıyorum zaten. Yasak olduğunu biliyordum ancak dediğim gibi durmak zorunda kaldım” dedi.

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Bir taksici ise 1999’daki deprem sonrası insanların sokaklardan çıkamadığını belirterek yolların boş bırakılmasının önemini vurguladı.

AFAD’dan mesaj

Öte yandan, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), sürücülere gönderdiği SMS’te şu ifadelere yer verdi: “Bugün 17 Ağustos, hatırlatıyoruz! Afet anında yollar, acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Gerekmedikçe özel araçla yola çıkılmamalıdır.”