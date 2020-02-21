Deprem cihazını çalanlara dava: Aküyü kullanabilirim diye aldım

Tekirdağ’da üniversitenin deprem kayıt istasyon cihazlarını çaldığı gerekçesiyle soruşturma başlatılan iki kişiye yedi yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Fotoğraf: DHA

İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Sismoloji Ana Bilim Dalı, Nisan 2019’da Şarköy ilçesindeki Sofuköy Mahallesi’nden geçen Ganos Fayı üzerine kayıt istasyonu koydu.

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Yarı toprağa gümülü haldeki istasyonun üç kayıt cihazı, aküleri ve Güneş panelleri, 31 Ocak’ta çalındı. Bölgeye giden akademisyenler, içinde üç-dört aylık deprem verileri bulunan cihazların çalışmadığını fark ederek durumu jandarmaya bildirdi.

Evinden çıktı

Jandarma, çalınan cihazların üzerinde bulunan GPS sinyallerini takip ederek, Yeniköy Mahallesi’nde besicilik yapan S.K.’nin evine ulaştı. Keskin’in evinde yapılan aramada, bir akü ile deprem ölçüm cihazının dış koruması bulundu.

Gözaltına alınan K.’ye arazide yaptırılan yer göstermeyle diğer deprem ölçüm cihazları da ormanlık alanda bulundu. Cihazlar, yetkililere teslim edildi.

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Jandarma Keskin’e yardım ettiği belirlenen çoban S.Y.’yi de gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklandı.

Dava açıldı

Şarköy başsavcılığının soruşturması kapsamında ikiliye ‘kamu yararına tahsis edilen eşya hakkında hırsızlık’ suçundan üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, Keskin’in çalınan akülerden birini traktörüne taktığı belirtildi.

K., iddianameye giren ifadesinde, çoban Y.’nin arazide hayvan otlatırken yol kenarına kurulan ve yanlarında panelleri bulunan cihazların kırıldığını söylediğini iddia etti.

K. şunları anlattı: “Birkaç gün sonra traktörle oradan geçerken S.Y.’nin söylediği yerden aküyü alıp eve götürdüm. Akünün yanında başka bir cihaz yoktu. Aküyü kullanabilirim diye aldım. Yol kenarına kurulan cihazların deprem için kurulmuş olduğunu bilmiyordum. Kahvede birkaç kişi konuşunca haberim oldu.”

‘Bilmiyorduk’

Y. ise bölgede hayvan otlattığı sırada iki keçisinin hastalanması üzerine S.K.’yi aradığını belirterek şöyle devam etti: “Kendisi yanıma motorla gelirken yol kenarında bir akü ve sünger içerisinde küçük siyah bir kutu gördüğünü söyledi. Daha sonra bulduğu akü ve kutuyu bana gösterdi. Silah kutuyu orman içine attı, akünün de bozuk olup olmadığını bilmediğinden denemek için yayına aldı. Bu malzemelerin deprem cihazı olduğu bilmiyorduk.”