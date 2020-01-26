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Yaramazlara biraz batar!

Deprem bölgesinde, sağlıkçılar için ambulans kapısına meyve poşeti astılar

Elazığ’da meydana gelen depremin ardından Karaman’dan bölgeye giden sağlık ekibinin bulunduğu ambulansın kapı kollarına, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından içerisinde meyvelerin bulunduğu poşet asıldı.

Fotoğraf: DHA

Karaman İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Musa Şahin ve beraberindeki sağlık çalışanları, depremin ardından bölgeye sevk edildi.

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Dün gün boyu Elazığ’da süren çalışmaya katılan sağlık ekibi, akşam saatlerinde bulundukları ambulansı yol kenarına park ederek yemek için lokantaya girdi. Bir süre sonra lokantadan çıkan sağlık ekibi, ambulansın kapı kollarında poşet asılı gördü.

Aracın başına giden ekipler, poşet içerisinde meyve olduğunu fark etti.

‘Beni ve ekibimi etkiledi’

Dr. Musa Şahin,  depremin ardından bakanlığın talimatıyla UMKE ekibi ve 112 ekibi ile birlikte Elazığ’a hareket ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

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“Görevimizi tamamladıktan sonra yemek ihtiyacımızı gidermek için Elazığ merkezde cadde üzerine aracımızı park etmiştik. Geri döndüğümüzde aracımızın kapı kollarına bağlanmış meyve poşetlerini gördük. Bu beni ve ekibimi gerçekten çok etkiledi. Zor durumda olan insanların yardımı için biz buradaydık. Ama insanlar bu zor zamanlarında bile bizim ihtiyaçlarımızı göz önünde bulundurarak bu hareketi yapmaları bizim için çok değerli oldu. Bu doğu insanının güzel kalbinin bir göstergesi. Bizler onlara yardım etmek için buradayız. Elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. Bu vesileyle hem Elazığ’a hem Malatya’ya geçmiş olsun diyoruz.”

DHA’nın haberine göre depremde şu ana kadar 36 kişi hayatını kaybetti.

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