Deprem bölgesinde arayıl tatili bir hafta uzatıldı

Elazığ’ın tamamında, Malatya’nın ise Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi ilçelerinde okullar 10 Şubat’ta açılacak.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün itibariyle yıkılan binalar için ödeme yapılmaya başlandığını hatırlatarak şunları söyledi: “Bankalar gece 12’ye kadar açık. Önemli bir bilgi daha, 3 Şubat’ta okullar açılıyor idi. Dün akşam arkadaşlarımızla istişare ettik. Sahanın durumunu da görüyoruz. Çocuklarımız depremden en çok etkilenenler. Sayın Milli Eğitim Bakanımız ile de değerlendirdik, sayın cumhurbaşkanımıza da arz ettik. 3 Şubat’ta açılacak olan okulların Elazığ’ın tamamında; Malatya’da Doğanyol, Pötürge, Kale ve Battalgazi ilçelerinde 10 Şubat’ta açılması konusunda kamuoyuna duyuru yapma zarureti ortaya çıkmıştır. Üniversiteler de 17 Şubat’ta açılacak.”