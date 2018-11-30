Depoda eskiyorlar: Satışlar durdu, firmalar 100 bin aracı gümrükte bekletiyor

Ticaret Bakanlığı, 47 otomobil markasının, satılamayıp stokta kalan arabalar yüzünden gümrüklerde beklettiği 100 bin araç için 30 Haziran 2019’a kadar ek beklemetme hakkı verdi.

Yılın son iki ayına elinde 250 binden fazla stokla giren otomotiv sektörü yetkilileri, araçlar gümrükten çekilse bile satamayacaklarını belirtmişti.

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Hürriyet’ten Emre Özpeynirci’nin haberine göre, Ticaret Bakanlığı tarafından Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne gönderilen düzenlemede, 2018 yılının ilk sekiz ayında üretilen otomobillerin 31 Aralık 2018’e kadar çekilmesi koşulu yerine, 2018 yılının son altı ayında üretilen otomobillerin 30 Haziran 2019’a kadar gümrüklerden çekilebilmesine izin verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada döviz kurlarındaki artışın piyasayı olumsuz yönde etkilediği, otomobil ve iş makinası satışlarının düştüğü belirtilirken, ek sürenin bu gelişmeler dikkate alınarak verildiği kaydedildi.

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2.5 milyar dolarlık döviz talebi yaratacaktı

Siparişlerin verildiği ağustosta dolar 7 TL, avro da 8 TL seviyelerinden işlem görüyordu. Dolar/TL kuru eylülde ortalama 6.33, ekim ayındaysa ortalama 5.83 seviyelerinden işlem gördü. Bugün saat 11.00 itibariyle Dolar/TL 5.15 seviyesinde işlem görüyor.

Aralık ayında otomotiv markaları gümrüklerde bekleyen araçların ithalatını yapabilmek için 2.5 milyar dolarlık ciddi döviz talebiyle piyasaya girecekti. Bunun kur üzerinde baskı yaratarak, firmaların borç yükünü artırması, dış ticaret ve cari açık rakamlarında da olumsuz yansıması bekleniyordu.

Bir yaşına yakın 100 bin sıfır otomobil

Habere göre, Otomotiv Distribütörleri Derneği’ne (ODD) bağlı 47 marka dört ay için toplam stokun 200 bin adetten fazlasını gümrüklerden çekerken, yaklaşık 100 bin adedi ise henüz gümrüklendirilmemiş olarak fiktif depolarda bekletiliyor.

Sektörün yılın son iki ayına 250 bin adedin üzerinde stok yüküyle girdiği, ancak bu dönemde ‘en iyimser tahminlerle’ pazarda 150 bin adetlik bir satışın yapılacağı öngörülüyor.

Geriye kalan 100 bin adetlik otomobil ise Ticaret Bakanlığı’nın izniyle 2019 yılının ilk altı ayında gümrüklerden çekilebilecek. Böylece pazarda haziran ayına kadar bir yaşına yakın 100 bin sıfır otomobil satılacak.