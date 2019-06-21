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Yaramazlara biraz batar!

Depo olarak kullanılan 550 yıllık tarihi hamam restore edilmeyi bekliyor

Bursa’nın İnegöl ilçesindeki bir evin bahçesinde bulunan 550 yıllık hamam depo olarak kullanıyor. Ev sahipleri ve mahalleli hamamın restore edilmesini istiyor.

Fotoğraf: DHA

Hamzabey Mahallesi’ndeki evin bahçesinde bulunan tarihi hamamın atıl ve bakımsız olmasından yakınan mahalle sakinleri bir an önce restorasyon çalışmasının başlayıp hamamın turizme kazandırılmasını istiyor.

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35 yıldır aynı evde yaşayan ev sahibi Hatice Çelikkol şunları söyledi: “Evi yaptıktan sonra tarihi hamamın varlığından haberdar olduk. Kullanılmayan hamamı biz depo olarak kullanıyoruz. Fakat hiçbir şekilde zarar vermedik. Biz de buranın restore edilerek yeni bir görünüme ve turizme kazandırılmasını istiyoruz.”

Mahalle muhtarı Sadullah Arda da şöyle konuştu: “İnegöl’ün en eski yerleşim yerlerinden birinde yaşıyoruz. Burası eskiden cami, medrese ve hamamı içerisinde barındıran külliyeymiş. Külliye alanı içerisinde bulunan hamam da, mahallemizdeki bir evin bahçesinde bulunuyor. Yetkililerden restorasyon konusunda destek bekliyoruz.”

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