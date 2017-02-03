Depeche Mode’un yeni albümünden ilk şarkı: ‘Where’s The Revolution’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Engin Altay, hükümetin ‘Evet’çiler ve ‘Hayır’cılar kutuplaşması yaratmak için gayret gösterdiğini belirterek, “Bu referandumda hayır diyen, ‘Hayır’ çıksın diye uğraşan herkesi terörist ilan edecek idiyseniz bu referanduma ne gerek vardı?” diye sordu.