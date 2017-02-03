Depeche Mode’un yeni albümünden ilk şarkı: ‘Where’s The Revolution’

New wave grubu Depeche Mode’un üç yıl aradan sonra piyasaya süreceği albümden ilk şarkı yayınlandı.
Grubun ‘Spirit’ adını taşıyan albümü, 17 Mart’ta dinleyicilerle buluşacak.
Albümden elde edilecek gelirle Kenya, Etiyopya ve Ruanda’da susuzluk çeken insanlara yardım edilmesinin planlandığı belirtildi.
Albümde yer alan ‘Where’s The Revolution’ şarkısı ise dinleyicilerin beğenisine sunuldu:
11 Kasım’da ise Depeche Mode’un 1981’den 2013’e kadar büyük videografisini kapsayan ‘Video Singles Collection’ı piyasaya çıkacak.
Depeche Mode’un son albümü ‘Delta Machine’ 2013’te çıkmıştı.