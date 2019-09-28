Denizlili öğrenci: Müdür bana kapı kolu fırlattı; elindeki sopa başıma isabet etti

Denizli’nin Kale ilçesinde yaşayan bir öğrenci, ortaokul müdürünün kendisine kapı kolu fırlattığını ve müdürün sopasının başına isabet ettiğini iddia etti. Okul çıkışında darp raporu alan öğrenci okul değiştirmek istiyor.

Fotoğraf: DHA (temsili)

Öğrenci R.İ.K müdür B.K.’nin yaptıklarını şöyle anlattı: “Sınıfımızdaki kapı kolu eskiydi. açarken, elimizde kaldı. Müdür, kapı kolunu elimden alıp, bana doğru fırlattı. Elindeki yarım metre uzunluğundaki sopası da başıma geldi. ‘Yerine geç’ diye bağırdı. Başım acıdığı için ağlamaya başladım. ‘Niye ağlıyorsun’ diye tekrar bağırdı. Çok korktum, başım kanadı. Daha sonra beni yanına çağırttı. Sınıf öğretmenime pansuman yaptırdı. Sınıf öğretmenim ‘Hastaneye götürelim’ dedi. Okul müdürü ise ‘Hayır, darp derler’ dedi. Sınıf öğretmenimiz, ‘Bari sağlık ocağına gidelim’ dediğinde ise ‘O kadar önemli değil’ dedi. Okul çıkışı ağabeyimle hastaneye gidip darp raporu aldık. Pazartesi günü okula gitmekten korkuyorum. Şikayet ettiğimi öğrendi. Okul değiştirmek istiyorum.”

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R.İ.K’in annesi Nurten Şipal (35), karakola giderek şikayetçi olduklarını söyleyerek şöyle devam etti: “Okul müdürü, dün kızımın başına sopayla vurmuş, kapı kolu fırlatmış. İşten çıkıp hastaneye gittiğimde, kızımın başındaki yaraları gördüm. Sınıf öğretmenini arayıp, neden olay yaşandığında hastaneye götürmediklerini sordum. Okul müdürünün izin vermediğini öğrendim.”

Kızının yaşadıklarının başka öğrencilerin başına gelmesine engel olmak istediğini söyleyen Şipal, konunun takipçisi olacağının altını çizdi ve ‘gerekenin’ yapılmasını istediğini vurguladı.