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Yaramazlara biraz batar!

Denizlili besiciye sürpriz: İneği üçüz buzağı dünyaya getirdi

Denizli’nin Buldan ilçesinde besicilik yapan Hüseyin Kavak’ın beş yaşındaki ineği, üçüz buzağı dünyaya getirdi.

Fotoğraf: AA

Kaşıkçı Mahallesi’nde hayvancılık yapan Kavak, Holstein ırkı ineğinin doğumu için veteriner hekim Hüseyin Güngör’ü çağırdı. Güngör’ün yardımıyla birkaç dakika arayla buzağılar sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi.

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Kavak, AA muhabirine, ineğinin üçüz buzağı dünyaya getirmesine şaşırdıklarını ve sevindiklerini söyledi.

Güngör ise ineklerde üçüz doğumun nadir görülen bir durum olduğunu belirterek şöyle devam etti: “Bu tür doğumlarda anne sütü yetersizse buzağıların bağışıklık sistemi zayıf kalacağı için gelişme olmuyor, yavruyu kaybedebiliyoruz.  Üçüzler genelde yaşamaz. Bunların sağlıklı olması bizi sevindirdi.”

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