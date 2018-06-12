Denizli’deki temel kazısında Bizans mezarlığı ve sikke bulundu

Denizli’de iş makinesiyle yapılan temel kazısında Bizans mezarı ve kemik bulundu.

Pamukkale ilçesinde Kervansaray mahallesindeki kazı sırasında mezarı fark eden kepçe operatörü, mezarda kemikleri görünce polisi aradı.

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Olay yerine giden polis ekipleri, mezarın tarihi olduğu düşüncesiyle müze müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Bu sırada mezarın etrafında önlem de alındı.

Müze müdürü Hasan Hüseyin Baysal, mezarda inceleme yaparken bugün sabah saatlerinde de arkeologlar kazı çalışması başlattı.

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Mezarın Bizans dönemine ait olduğu düşünülüyor. Ayrıca mezardan üç kişiye ait kemikler çıktı.

Bizans dönemi sikkelerinin de bulunduğu mezarda çalışmalar devam ediyor.