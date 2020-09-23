Denizli’deki kazıda 4 bin yıllık tekstil atölyesi bulundu

Tarihten bu yana tekstil üretim merkezi olma unvanını koruyan Denizli’de, Çivril ilçesindeki kazılarda 4 bin yıl öncesine ait dokuma tezgahı parçaları, tekstil ürünleri ve aksesuarlara ait buluntular saptandı.

Fotoğraf: AA

Yukarı Menderes Havzası’nın kuzeybatısında bulunan ve adını Selçuklu dönemine ait Behice Sultan Türbesi’nden alan Beycesultan Höyüğü’ndeki kazı ve restorasyon çalışmaları, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Eşref Abay başkanlığındaki ekip tarafından devam ediyor.

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Abay, AA muhabirine, milattan önce 5 bin yılında kurulduğunu tahmin ettikleri Beycesultan’da Geç Kalkolitik Dönem’den Geç Tunç Çağ sonuna kadar kesintisiz devam eden toplam 40 kültür tabakası tespit edildiğini anlattı.

Batı Anadolu’nun önde gelen yerleşim alanlarından birisi olan bölgede 12 yıldır kazı ve restorasyon çalışmalarını sürdürdüklerini dikkati çeken Abay, çalışmalar sırasında bölgenin tekstil geçmişi üzerine aydınlatıcı bilgilere ulaştıklarını söyledi.

Abay, şu bilgileri verdi: “Geçen yıl yaptığımız kazılara bu yıl devam ediyoruz. Burada milattan önce 1700 yılına tarihlenen bir yapı tespit ettik. Büyüklüğü ve zengin donanımı ile zengin bir aileye ait olduğunu düşünüyoruz. Çok büyük depolama odalarına sahip bu evin içinde çevre bölgelerden ithal edilmiş olduğu anlaşılan buluntular tespit edildi. Evde işlik olarak kullanılan 45 metrekare büyüklüğünde bir merkezi odası ve ayrıca beş farklı işlevli oda bulunuyor.”

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Abay, gün ışığına çıkarılan tekstil atölyesiyle ilgili ise şunları söyledi: “Geçen yıl tekstil üretime yönelik buluntular bizi heyecanlandırmıştı. Bu yılki kazı çalışmalarımızda evin kalan kısımları da açığa çıkarıldı. Bu çalışmalar sonucunda günümüzden 4 bin yıl öncesine ait bir tekstil atölyesinin burada var olduğunu tespit ettik. Evin içinde yanmış ahşaptan el tezgahı parçaları da var.”

Bu yapının büyük bir yangın gördüğünü, yangından kurtulan bu eşyaların bugünlere kadar ulaşmasının büyük şans olduğunu dile getiren Abay, tekstil kenti Denizli’nin bu sektördeki geçmişini n daha eskiye dayandığının da buluntularla kantılanmış olduğunu aktardı.