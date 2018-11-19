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Yaramazlara biraz batar!

Denizli’de eğitim uçağı düştü: İki kişi aranıyor

Denizli’de bir eğitim uçağı düştü.

Fotoğraf: DHA

Alınan bilgiye göre bugün sabah saatlerinde Denizli Çardak Havalimanı’ndan eğitim uçuşu için kalkan Uçuş Akademisi’ne ait TC-JZC tescilli tek motorlu Cessna 172 tipi uçakla telsiz irtibatı kesildi.

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Uçaktan en son saat 10.26’da Merkezefendi ilçesi yakınlarında ‘acil durum’ bilgisi alındı. Uçakta biri öğretmen diğeri öğrenci iki pilot bulunuyordu.

AA’ya konuşan Denizli Valisi Hasan Karahan, düşen uçağı aramak için bölgeye AFAD ve 112 ekiplerinin yönlendirildiğini bildirdi.

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Karadan devam eden arama kurtarma çalışmalarına, havadan Jandarma Genel Komutanlığı’na ait helikopter de destek veriyor.

Ancak bölgede yoğun sis olduğu da gelen bilgiler arasında. Düştüğü üzerinde durulan uçağı arama çalışmaları aralıksız sürüyor.


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