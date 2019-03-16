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Yaramazlara biraz batar!

Denizli’de tünel inşaatı çöktü, bir işçi hayatını kaybetti

Denizli’nin Honaz ilçesinde tünel inşaatının çökmesi sonucu bir işçi hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA

DHA’nın haberine göre Ankara ile Antalya karayollarını bağlayacak Honaz Dağı Tüneli’nin inşaatında dün 21.00 sıralarında drenaj borusu döşenirken çökme meydana geldi.

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İşçilerden Ahmet Türkmenoğlu, göçen toprağın altında kaldı. Diğer işçilerin bildirmesi üzerine olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile AFAD ekipleri sevk edildi.

Vücudunun yarıdan fazlası toprağın altında kalan Türkmenoğlu, ekipler tarafında ağır yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

İşçi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

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