Denizli’de tünel inşaatı çöktü, bir işçi hayatını kaybetti

Dünyanın dört bir yanındaki binlerce öğrenci iklim değişikliğini protesto etmek amacıyla sınıflarını terk ederek ‘grev’ yaptı. Türkiye’de de İstanbul, Ayvalık, Muğla ve İzmir’in aralarında olduğu merkezlerde öğrenciler sokaktaydı.