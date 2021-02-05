Denizli’de tüfekle oynayan çocuk, 13 yaşındaki kuzeninin ölümüne neden oldu

Denizli’de, 12 yaşındaki çocuğun evde oyun oynadığı dedesine ait tüfeğin yanlışlıkla ateş alması sonucu, 13 yaşındaki kuzeni yaşamını yitirdi.
Merkezefendi ilçesi Bereketler Mahallesi’nde, 12 yaşındaki A.H.C, dedesinin evinde tüfekle oyun oynadığı sırada silah ateş aldı.
Bu esnada aynı odada bulunan 13 yaşındaki E.S.D, tüfekten çıkan kurşunla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
E.S.D, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cenaze, savcılık incelemesinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yaşı küçük A.H.C. ise Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.