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Yaramazlara biraz batar!

Denizli’de, tarihi geçmiş süt ürünlerini piyasa sürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı

Denizli’de piyasadan topladığı son tüketim tarihi geçmiş süt ürünlerini yeniden piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği iddia edilen kişi, gözaltına alındı. 

Fotoğraf: DHA (temsili)

AA’nın haberine göre Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karateke Mahallesi’nde R.C’nin (27), tüketim tarihi geçen süt ürünlerini piyasadan toplayıp yeniden paketleyerek sattığı ihbarı üzerine harekete geçti. 

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R.C’nin deposuna baskın yapan ekipler 3 ton peynir ele geçirdi.

R.C. gözaltına alınırken ürünler imha edildi.

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