Denizli’de şüpheli iki ‘corona’ vakası

Denizli Valisi Hasan Karahan, şehirde iki şüpheli yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 vakası bulunduğunu ve hastanede tedavinin sürdüğünü söyledi.

Karahan, daha önce umre ziyaretinden dönmüş 192 vatandaşın tamamının sağlık ekiplerince havaalanında kontrolden geçirilip bilgilendirme yapıldığını, 14 gün süreyle evde kalma ve hiçbir şekilde ziyaretçi kabul etmeme hususunda uyarıldığını belirtti.

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Umreden dönen vatandaşların 14 günlük takip sürecinin devam ettiğini belirten vali, şehirde şu ana kadar iki şüpheli vaka olduğunu ve bunların hastanede tetkik ve tedavisinin sürdürüldüğünü belirtti.

Karahan, vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamasını, toplu mekanlardan uzak durmasını ve kişisel hijyene dikkat etmesini istedi.