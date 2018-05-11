Denizli’de sokak köpeğini öldürüp tecavüz eden adam gözaltında

AKP’nin emeklilere her dini bayramda bin lira ikramiye verilmesini doğru ama eksik bir adım olarak niteleyen CHP, emeklilere yılda üç kez asgari ücret tutarında ikramiye verilmesini teklif etti. TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen teklif AKP ve MHP’li vekillerce reddedildi.