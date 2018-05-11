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Yaramazlara biraz batar!

Denizli’de sokak köpeğini öldürüp tecavüz eden adam gözaltında

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Denizli’de sokak köpeğini öldürüp tecavüz eden 19 yaşındaki Osman B. gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

Kaleiçi esnafı, sabah saatlerinde bir köpeğin ayaklarının ve kuyruğunun bağlanıp öldürüldüğünü görünce polisi aradı. Köpeğin yanında erkek iç çamaşırı da bulundu.

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Polis ekipleri, Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Kliniği’nden veteriner çağırdı. Köpeğin ipleri çözülürken, hayvana tecavüz edildiği de belirlendi.

Kamera kayıtlarını inceleyen polis, bir kişiyi köpeğin yanında gördü. Aynı kişi, 40 dakika sonra pantolonunun kemerini düzelterek olay yerinden ayrıldı.

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Kimliği tespit edilen 19 yaşındaki Osman B. polislerce yakalandı.

Osman B.’nin madde bağımlısı olduğu, mahallece tanındığı öğrenildi.


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