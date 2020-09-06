Denizli’de Roma döneminden kalma 264 sikke bulundu: Altı kişi gözaltında

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 264 sikke bulundu, altı şüpheli gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre jandarma ekipleri, Karahayıt Mahallesi’nde bazı kişilerin tarihi eser niteliği taşıdığı belirtilen sikkeleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı.

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Jandarmanın düzenlediği operasyonda M.S., G.T., S.D., N.İ., M.H. ve N.H. gözaltına alındı.

Aramada zanlıların üzerilerinde ve ikametlerinde, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 264 sikke bulundu. Zanlıların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.