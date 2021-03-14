Denizli’de ‘kız arkadaşına baktığı’ gerekçesiyle bir kişiyi bıçaklayan zanlı gözaltına alındı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde ‘kız arkadaşına baktığı’ gerekçesiyle bir kişiyi bıçaklayan zanlı gözaltına alındı.
AA’nın aktardığına göre Fesleğen Mahallesi 1040 Sokak’ta kız arkadaşı C.B.’yle yürüyen O.T., yoldan geçen A.G.’ye “Kız arkadaşıma niye baktın” diyerek tartışma başlattı.
Tartışmanın büyümesi üzerine O.T., ekmek bıçağıyla A.G.’yi kolundan ve bacağından yaraladı.
A.G., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis, kaçan şüphelileri ara sokakta yakalayarak emniyete götürdü.