Denizli’de karantinada olması gereken kişi Muğla’da düğünde bulundu

Denizli’de, Covid-19 testi pozitif çıkan bir kişi Muğla’da düğünde bulundu.

Fotoğraf: DHA (temsili)

AA’nın haberine göre İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “An itibarıyla Kovid-19 pozitif gelen bir kişiyi maalesef Muğla tarafında bir düğünde bulduk. Sağlık ekiplerimiz düğüne filyasyona gidiyor. ‘Maske, mesafe ve hijyen’ dedik. Kurallara uyulmazsa bu yasakları getirir dedik. Çok çalıştık. Hem hastalarımızı tedavi etmek için hem de hastalık yayılmasın diye çalıştık. Tekrar tekrar söylemek istiyorum, yeniden düğünlerimizi kutlayalım, el ele halay çekip zeybek oynayalım istiyorsak tüm kurallara uyalım.”

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Şahısa idari ceza uygulanacak, düğünde temas ettiği kişiler de karantinaya alınacak.

Samsun’da da Covid-19 tedbirleri kapsamında bulaş riskini önlemek için evde karantina altında tutulan bir ailenin düğüne gittiği ortaya çıkmıştı.