Denizli’de iskele devrildi, iki işçi yaralandı

Denizli’nin Merkezefendi ilçesindeki apartmanın dış cephe boyasının yapılması için kurulan iskelenin devrilmesi sonucu iki işçi yaralandı.

Fotoğraf: DHA

Beş katlı apartmanın dış cephe boyasının yapılması için işçiler tarafından iskele kuruldu. Boyama işlemi için işçiler Selim Şamdancı ve Sinan Erenözen, iskelenin üzerine çıktı.

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Bu sırada metal iskele devrilirken, iki işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı işçilerden Selim Şamdancı, sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Sinan Erenözen ise olay yerindeki ambulansta ayakta tedavi edildi.