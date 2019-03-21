Denizli’de iki deprem: Acıpayam’da halk geceyi çadırlarda geçirdi

Denizli’de dün meydana gelen iki depremin ardından tedirgin olan halk, geceyi araçlarında ve devlet tarafından kurulan çadırlarda geçirdi. Deprem nedeniyle 22 kişinin yaralandığı, 278 yapının da hasar gördüğü açıklandı.

Fotoğraflar: DHA

Acıpayam ilçesi merkez üssü olmak üzere ilk deprem dün sabah saatlerinde 5.5 büyüklüğünde meydana geldi. İkinci deprem ise dün akşam 4.2 büyüklüğündeydi. İlk deprem nedeniyle panikleyen halk, artı sarsıntının da gelmesiyle kendini dışarı attı.

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22 yaralı var, yedi bina yıkıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 22 kişinin yaralandığı deprem nedeniyle 278 yapının zarar gördüğünü dile getirdi.

Bu binalardan 139’u ağır, 132’si ise hafif hasarlı. Yedi bina ise yıkıldı. Bakanlık yetkilileri beş bölgede çalışma yapıyor. Hasar görev evlerin genellikle ilçenin kırsal kesimlerinde bulunduğu bildirildi.

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Oğuz, Karahöyük, Ucar, Apa, Yeniköy ve Gedikli mahalllerine giderek yaklaşık 1000 çadır kurdu.

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Ekipler, hava sıcaklığının 8 derece olması nedeniyle vatandaşlara ısıtıcı dağıttı. Bazı kişilerin araçlarına çocuklarının kalması için battaniye ve yorgan serdiği görüldü. Bazı kişiler de kendi çadırlarında kaldı. Açık alanda ateş yakan halk ısınmaya çalıştı.

İlçede kriz merkezi

Acıpayam ilçe merkezindeki stadyuma AFAD tarafından çadırlar kuruldu. Kaymakamlıktaki kriz merkezine başvuran vatandaşlar geceyi çadırlarda geçirdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından da ilçe merkezine çadırlar kuruldu. Vatandaşlara çorba, pilav, çay ve su ikramı yapıldı.

Çocuklara moral

Türk Kızılayı depremin yaşandığı mahallelerde çocukları çeşitli oyunlarla eğlendirmeye çalıştı. Deprem nedeniyle korkan ve psikolojileri etkilenen çocuklar Kızılay ekipleriyle oynadı.