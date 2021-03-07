Eski karısını öldürdü: Kaçtığı Kütahya’da yakalandı

Denizli’nin Çal ilçesinde bir kadın, eski eşi tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Olay yerinden kaçan zanlı, Kütahya’nın Gediz ilçesinde gözaltına alındı; çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre dün akşam saatlerinde Sazak Mahallesi’ndeki evinin önünde bir süre önce boşandığı eski eşi Fatma Kovan’ı (25) vurduktan sonra kaçan O.A.’nın (27) kullandığı araç, Uşak’ta polis ve jandarmanın “Dur” ikazına uymadı.

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O.A.’nın Gediz istikametine gittiği bilgisi üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aracı Yenikent beldesi yakınlarında durdurdu.

Gözaltına alınan zanlı, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Araçta yapılan aramada, O.A.’nın cinayette kullandığı pompalı tüfek, bu silaha ait fişekler ile bir miktar uyuşturucu bulundu. O.A., Çal İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.

Şüphelinin jandarmadaki ifadesinde ‘eski eşini çok sevdiğini, pişman olduğunu, tekrar yuva kurmak için konuşmaya başladıklarını söylediği, kendisini reddettiği için tüfekle vurduğunu itiraf ettiği’ öğrenildi.