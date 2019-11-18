Denizli’de CHP’li belediye başkanı istifasını geri çekti

Denizli’nin Serinhisar ilçesinin CHP’li belediye başkanı Hüseyin Gemi, dün akşam saatlerinde açıkladığı istifasını çok geçmeden geri çekti.

Belediye başkanı açıklamasında, “Gördüğüm lüzum üzerine partim Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ediyorum. Gerekçelerini daha sonra kamuoyuna açıklayacağım” demişti.

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BirGün’den Aycan Karadağ’ın haberine göre, Gemi, CHP’de yaklaşan kurultay öncesi delege seçimlerinde yaşanan sorunlardan dolayı istifa etmişti.

Gemi’nin istifasının duyurmasının ardından Genel Merkez’den yöneticilerin araya girerek Gemi’nin istifasını geri çekmesini sağladığı öne sürüldü.

Yeni bir açıklama yapan Serinhisar belediye başkanı şunları söyledi: “35 yıldır mensubu olduğum Cumhuriyet Halk Partisi saflarında gerek ilçe başkanı gerekse belediye başkanı olarak Serinhisar halkına hizmet ettim. 17 Kasım 2019 tarihinde partililerimiz arasındaki saygı, sevgi ve vefa duyguları konusundaki hassasiyetimin ilçe yönetimimiz tarafından dikkate alınması amacıyla partimden istifa ettiğimi bildirdim. Mesajımın alınmış olduğunu gördüğüm için 18 Kasım 2019 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir belediye başkanı olarak görevimin başındayım. kamuoyuna saygıyla duyurulur.”