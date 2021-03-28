Denizli’de araç içinden pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yoldan geçen üç kişi yaralandı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, bir cipten pompalı tüfekle ateş açılması sonucu yaralanan üç kişi hastaneye kaldırıldı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Çamlaraltı Mahallesi Çamlık Bulvarı’nda yürüyen bir kişinin üzerine bir cipten pompalı tüfekle ateş açıldı.

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Bu sırada olay yeri yakınlarında bulunan üç kişiye tüfekten çıkan saçmalar isabet etti. Saldırganın hedef aldığı belirtilen kişi ise yara almadan kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, olayın ardından cipi 6021 Sokak’ta durdurdu.

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Gözaltına alınan A.A’nın (19) iki gün önce kendisini döven kişiyi korkutmak amacıyla ateş ettiğini söylediği belirtildi.

Şüphelinin söylediği yerde pompalı tüfek, tabanca ve fişekler ele geçirildi.