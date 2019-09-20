Denizli ile Çorum arasında ‘leblebi’ atışması

Denizli Serinhisar Leblebi İmalatçıları Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Cemal Kobaş, “Çorum’a bile leblebi gönderiyoruz. Biz işin imalat kısmındayız Çorum ise işin vitrin kısmında” diyince Çorumluları kızdırdı. Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür’den, “Çorum leblebisi bizimdir, bizim kalacak” yanıtı geldi.

Fotoğraf: DHA

DHA’nın haberine göre Kobaş, ‘Leblebi Denizli’nin mi, Çorum’un mu’ tartışmasıyla ilgili şunları söyledi: “39 çeşit leblebi üretiyoruz. 40’a yakın ülkeye ihracat yapıyoruz. Çorum’a bile biz gönderiyoruz. Biz işin imalat kısmındayız Çorum ise işin vitrin kısmında. Serinhisar leblebisi, yöresel bir üründür ve coğrafi işaretlidir. Katkı maddesi yoktur.”

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Çorum cephesi adına yanıt veren Gür ise “‘Leblebinin başkenti Denizli’nin Serinhisar ilçesidir’ deniyor. Aslına bakansanız durum hiç de öyle değildir. Çorum leblebisi bizimdir. Çorum Ticaret Borsası yıllar önce bunu zaten tescilletmiştir. Leblebi bizim yöresel ürünümüzdür” dedi.

‘Buluşup hünerimizi sergileyelim; birinciyi halk seçsin’

Çorumlu leblebi üreticisi Yaşar Bodur, “50 yıldır nohudu leblebiye dönüştürerek satıyorum. Denizlililer ya da Serinhisarlıların, bu unvanı elde etmek için bu kadar çaba göstermelerine bir anlam veremiyoruz” derken bir başka üretici Volkan Koçak da şunları söyledi:

“Leblebi bizim. Türkiye’nin pek çok ilinden nohut satın alıp çeşit çeşit leblebi yapıyoruz. Eğer ustalıklarına güveniyorlarsa buluşalım hünerlerimizi sergileyelim. Siz de çıkarın leblebinizi biz de çıkaralım. İnsanların damak zevkine sunalım. Kim birinci olacak onu halk belirlesin.”

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Çorum’un sarı leblebisi kuru nohuttan yapılıyor. Nohutun leblebiye dönüşmesi bir buçuk ayı buluyor. Tarihi dükkanlarda, tek kavrumluk leblebiler çuvallardan tenekelere, oradan leğenlere dolduruluyor. Odun ateşi ile yeterli sıcaklığa ulaşan fırına aktarılan leblebiler son kavurmadan sonra tekrar çuvallara doldurularak dumanı üstünde satışa sunulur.