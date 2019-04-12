Denizli Honaz’da yeniden seçim kararı: Gerekçe ‘kısıtlı seçmen’

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP’nin sekiz oyla kazandığı Denizli’nin Honaz ilçesindeki seçimlerin yenilenmesine karar verdi.

Kesin olmayan sonuçlara göre seçimde Honaz ilçesinde CHP adayı Yüksel Kepenek’in ikinci sıradaki adaydan sekiz oy fazla almasının ardından AKP seçim sonuçlarına ilişkin ilçe seçim kuruluna itirazı sonrası 41 sandıkta oy pusulaları tekrar sayılmış, Kepenek’e 9 bin 387, rakibi AK Parti’li Turgut Devecioğlu’na ise 9 bin 384 oy çıkmış, fark 3’e düşmüştü.

Reklam

AKP ve CHP’nin sonuçlara ilişkin il seçim kuruluna yaptığı itiraz üzerine geçersiz oyların sayılması sonucu Kepenek bir oy farkla seçimi önde tamamlamıştı.

AKP’nin buna yaptığı itirazı görüşen YSK, ilçede kısıtlı seçmenin oy kullandığını belirleyerek, bunun sonucu etkilemesi nedeniyle ilçede seçimlerin iptaline karar verdi.

Honaz ilçesinde seçimler 2 Haziran’da yenilenecek.