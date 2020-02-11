Denizli devlet hastanesinde başhekime saldırdığı iddia edilen müdür, açığa alındı

Denizli Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Erkaleli’nin idare binasında kendisine saldırıp, boğazını sıkarak yumruk attığı iddiasıyla şikayetçi olduğu Destek Hizmetleri ve Kalite Müdürü Harun Sağnak açığa alındı.

Başhekim Erkaleli (solda) ve Müdür Sağnak. Fotoğraflar: DHA

Olay, dün (Pazartesi) saat 09:30 sıralarında, Denizli Devlet Hastanesi idari binasında meydana geldi. Hastanenin Destek Hizmetleri ve Kalite Müdürü Harun Sağnak ile Başhekim Mehmet Erkaleli arasında, iddiaya göre, tartışma çıktı. Başhekimin verdiği talimatı yerine getirmediği ileri sürülen Sağnak, tartışmanın ardından Başhekim Erkaleli’ye saldırdı. Boğazı sıkılan ve başına yumruk darbesi aldığı öne sürülen Erkaleli, hastanede ‘beyaz kod’ yardımı istedi. Yardım isteği üzerine güvenlik görevlileri, olaya müdahale etti.

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Darp raporu alan Başhekim Erkaleli, polis merkezine gidip, şikayetçi oldu. Harun Sağnak da darp raporu alıp, Mehmet Erkaleli’den şikayetçi oldu. Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını söyledi.

Denizli Valiliği’nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, şöyle dendi: “Denizli Devlet Hastanesinde 10.02.2020 tarihinde Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü H.S. ile Başhekim Uzm.Dr. M.E. arasında meydana gelen, yerel ve ulusal basında yer alan kavga olayı ile ilgili olarak idari ve adli soruşturma başlatılmış olup, konu hakkında yürütülmekte olan soruşturmanın selameti bakımından, valiliğimiz tarafından Denizli Devlet Hastanesi’nde görev yapan Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü H.S.’ın 663 sayılı KHK uyarınca Sağlık Bakanlığı ile imzalamış olduğu Hizmet Sözleşmesinin 11. maddesi (5). fıkrası gereğince sözleşmesi askıya alınmıştır.”